Concluye Comisión Permanente en menos de una hora

El pleno de la Comisión Permanente realizó la primera sesión correspondiente al primer receso del segundo año de sesiones, la cual duró menos de una hora, y sin debate de agenda política.

La sesión incluyó comunicaciones oficiales, acuerdos de los Órganos de Gobierno, así como dos Rondas de Iniciativas. Las y los diputados evitaron abrir un debate de temas coyunturales, al rechazar un apartado de agenda política.

Tras la breve sesión de menos de 58 minutos, se citó para el 07 de enero del año 2026.