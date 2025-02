Concluye insaculación de candidaturas

Con algunos tropiezos, como la inconsistencia en la lista de aspirantes, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL) concluyó la primera etapa de la insaculación de candidaturas para la elección judicial del próximo 1 de junio.

En esta primera fase se insacularon las y los candidatos a juezas y jueces de distrito.

Este lunes, los cinco comisionados del CEPL continuarán el ejercicio con las candidaturas a magistrados.

Se prevé que el martes 4 de febrero se sortee a quienes competirán por uno de los nueve lugares de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que estarán en disputa.

Noroña minimiza errores

Por otra parte, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, restó importancia a los errores detectados en las listas del Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL), que obligaron a los comisionados a decretar un receso para hacer correcciones.

Entrevistado al llegar a la Vieja Casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado, Fernández Noroña justificó los yerros que se han presentado al subrayar que se trata de un proceso inédito.

“Tiene un nivel de complicación muy grande, no pasa nada si hay un error, se corrige; lo importante es que el proceso salga bien”, subrayó.

“Perfecto solo Dios, y yo que soy ateo, que pienso que no existe, no hay manera de perfección en el ser humano. Siempre hay algún yerro, no pasa nada. Lo importante es que se dieron cuenta, lo importante es que se encarrilen bien las cosas y que se hagan al final bien las cosas”, indicó.

Fernández Noroña afirmó que es casi inevitable que haya algún tropiezo, pues “la verdad es que no es un proceso sencillo, siempre puede haber algún tropezón”.

“Como decía el compañero presidente, puedes meter la pata y no pasa nada, la sacas y asunto solucionado. Lo que no debes meter son las manos, ni para robar, ni para manipular, ni para torcer el proceso”, apuntó.

Más tarde, en su cuenta de la red social X, el presidente del Senado arremetió contra los medios de comunicación.

“Hay medios que quieren descalificar el proceso ante el menor tropiezo, pero el proceso de insaculación se seguirá realizando conforme al marco legal y se tendrán a tiempo las candidaturas de quienes irán a la elección del Poder Judicial el domingo 1 de junio de 2025”, escribió.