Concluye la vuelta a México en 70 días

"Regresaré como coordinadora de la Defensa de la 4T"

"Hay rumbo. El proyecto se llama Cuarta Transformación de la vida pública de México", aseveró Claudia Sheinbaum durante su última asamblea informativa con motivo del proceso de definición de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Desde Xalapa, Veracruz, Claudia Sheinbaum cerró sus recorridos como parte del proceso interno de Morena y con la promesa de que volverá como coordinadora nacional de la Cuarta Transformación, reiterando que "¡es tiempo de mujeres!".

"No es la última vez que nos vamos a ver, porque ´vamos´ a regresar como coordinadora nacional de la [Cuarta] Transformación", señaló ante más de cuatro mil simpatizantes de diversos estados, principalmente mujeres.

Destacó que la lucha por derechos del pueblo de México es el camino a seguir en la 4T, pues destacó que solo de esta manera se puede construir bienestar para todos y todas, pero en especial para quienes han sido víctimas de las desigualdades, como es el caso de las mujeres.

Frente a simpatizantes de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tabasco, mencionó que es tiempo de lograr que las mujeres sean quienes protagonicen la historia, pues aseguró que pese a que en la actualidad son cada vez más las mujeres que ocupan puestos importantes, aún falta mucho por hacer.

"El pueblo quiere que continúe la Cuarta Transformación de la vida pública de México, quiere honestidad, quiere convicción, capacidad y también... Es algo que se mueve como una ola en todo el país y que entusiasma no solo a las niñas, a las jóvenes, sino también a hombres, a jóvenes, adultos mayores: ¡es tiempo de mujeres, es transformación y es tiempo de mujeres!".









"Vamos a ganar, porque a mí me respaldan personas libres"

"Aquí las personas que están vienen porque son libres y están convencidas y están comprometidas, y por eso es que vamos a triunfar. Hoy inicia el futuro de México, hoy iniciamos el camino para ganar el 2024", declaró el aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de Morena, Marcelo Ebrard.

"Yo nunca les voy a fallar a ustedes. Dijimos no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Yo les agrego: y no fallar. Y no fallar a la gente libre de México. Las cuatro se las prometo y me comprometo a cumplirlas: no mentir, no robar, no fallar, no traicionar al pueblo de México", vaticinó en su mensaje a México, de la mano de su esposa Rosalinda Bueso.

"Queremos sacar de la pobreza a los que todavía nos faltan. Queremos pensar en 2030: colocarnos en 2030 ahora, en el futuro, porque el futuro es lo que nosotros queremos hacer", auguró. "Queremos seguridad, queremos un sistema universal de salud, queremos igualdad de género, queremos empleos bien pagados, queremos crecimiento económico", agregó.

En un auditorio desbordado por la algarabía, las porras y los cánticos —¡Tepito por aquí, Acapulco por allá!—, el evento se transmitió en línea y con enlaces en vivo a todas las ciudades para llenar en el espacio virtual centenares de arenas más y así poder dar cabida a los miles y miles de simpatizantes de Marcelo, congregados en este hecho histórico para "el porvenir del México que comienza hoy".

"Es el cierre más grande de los que se han hecho, porque estamos conectados a todos los estados de la república con la tecnología", explicó Marcelo.

"No hacía sentido mover a todas las personas hacia la capital de la república, sino más bien en cada una de las ciudades del país. Vamos en enlaces a varias ciudades del país, desde la Arena Ciudad de México; y la gente que concurre es la gente que ha estado con nosotros. No tiene que ver con los otros cierres", garantizó.









Pide confianza para encabezar la siguiente etapa de la 4T

Con humildad, entregando el corazón y pidiendo su confianza al pueblo de México, Adán Augusto López Hernández se dijo preparado para encabezar el mandato ciudadano de continuar la siguiente etapa de la Cuarta Transformación. En el emblemático y abarrotado Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, advirtió que "no podemos darnos el lujo de que, por ambiciones personales, no construyamos en unidad lo que la nación nos ordena, que es seguir este movimiento transformador".

"¡Vamos juntos! Nos necesitamos todos. Hemos cumplido al pueblo de México. Hemos cumplido la meta y la encomienda. No les vamos a fallar. Hemos trabajado codo a codo con ustedes para construir la continuidad de la Cuarta Transformación", manifestó.

"Les pido con toda humildad su confianza para que sigamos juntos construyendo la siguiente etapa de este movimiento. Aquí les entrego mi corazón", expresó ayer domingo en la Plaza de la República, en el notable cierre de su recorrido nacional de 70 días por todo el país.

"Todo ha valido la pena. Desde el Sur soplan con fuerza los vientos del cambio que vieron nacer el movimiento. Todo llega a su tiempo. Los tiempos del señor son perfectos, los tiempos del pueblo son perfectos. Es el tiempo de todos. Vamos a ganar y a representar al pueblo. Junto a ustedes, vamos a hacer que este sueño se haga realidad", dijo evidentemente emocionado, en compañía de su familia, su esposa Dea Isabel Estrada Rodríguez, y sus hijos Adán Payambé, Augusto Andrés y Adrián Jesús, quienes, orgullosos, no dejaban de aplaudirle.









La campaña fue "inequitativa", pero "daré la sorpresa"

"Vamos a dar la sorpresa y estamos muy tranquilos para lo que viene", afirmó el senador con licencia Ricardo Monreal Ávila, en un mensaje por redes sociales a sus colaboradores, ante quienes reiteró que la contienda en Morena fue "inequitativa".

En lo que llamó "cierre digital" de la campaña interna, el aspirante presidencial dijo a quienes integran su equipo de trabajo que "esto apenas comienza", por lo que les agradeció su "entrega por completo y los exhortó a seguir trabajando incansablemente.

Ricardo Monreal afirmó que cumplió a cabalidad la encomienda que le hizo su partido en este proceso "interesante, inédito, ingenioso y creativo" que movilizó a Morena en todo el país, y que en lo personal le permitió visitar 100 municipios.

"Nos empeñamos a fondo, lo hicimos con profesionalismo y seriedad, no acudimos a frivolidades ni ocurrencias ni a frases falsas y fáciles, ni a insensateces. Lo que propusimos es viable y es necesario", apuntó.

Ricardo Monreal reiteró su crítica por la desigualdad que imperó en la competencia entre distintos aspirantes.

"Esta campaña interna fue desigual, dispar, inequitativa. Bastaba ver en las carreteras los miles de espectaculares o las miles de bardas o lonas instaladas en casas, en comercios y en la vía pública, pero aun así fue más fuerte mi sentimiento por la unidad, ha sido más fuerte mi sentimiento por mantener cohesionado al movimiento y no poner en riesgo lo que hasta ahora hemos logrado. Vamos a continuar con la lucha, porque esa es nuestra premisa fundamental en esta campaña interna", subrayó.









He ido a una competencia desigual e injusta: Noroña

Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la candidatura presidencial, cerró su gira en Zacatecas, donde reclamó a los integrantes de Morena que ha ido "a una competencia desigual, injusta y llena de reglas arbitrarias", reprochando que, de último momento, hayan puesto una más, porque ahora al único que pretenden sancionar es a él: "Solo porque la gente tenga en su puerta o su ventana una cartulina que diga ´Noroña es pueblo".

Lo cual calificó de "medida absurda", ya que la nueva regla para aplicar la encuesta es que no exista ninguna publicidad en las casas que se visiten, pero consideró que "eso solo altera la muestra estadística y distorsiona el resultado"; sin embargo, pidió a sus simpatizantes que antes de la medianoche retiren toda la publicidad, "hasta la que dice Morena, no sea que el encuestador sea tan güey y tampoco quiera ir ahí".

"O sea que yo pude haber llenado de espectaculares todo el país y no pasa nada (...); puedo regalar pizzas y uno de ustedes puede madrearse a la policía del lugar y no pasa nada... ¡Ah, pero no ponga yo una pinche cartulina!, porque ahí sí van a sancionar", expresó.

Lamentó que ahora tiemblen por las cartulinas de "#NoroñaEsPueblo" y que los espectaculares ostentosos se queden, por eso reiteró la petición de que retiren las manifestaciones de apoyo en los hogares, "para poder ser encuestados y ganar".

Dio a conocer que llegó el "Noroña-Bus", el cual será rifado y para lo cual del 7 al 12 de septiembre se hará el registro de participantes, con el fin de que así se sepa quién será el ganador este próximo 15 de septiembre, desde Austin, Texas.









De pie con la frente en alto para triunfar

Ante cientos de simpatizantes que se dieron cita en la Expo Santa Fe, Manuel Velasco, senador con licencia por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo: "Fue una labor titánica, llegamos fortalecidos, comprometidos, es un proyecto ganador, lo hicimos con dignidad, con ideas, con lo que creemos, estamos de pie con la frente en alto para ganar el 6 de septiembre y el 2024".

Velasco recalcó tener el mejor proyecto entre los demás aspirantes de Morena, además de ser quien luchó ante las adversidades, "ante las voces que decían que íbamos a declinar; hemos construido desde hace 23 años un proyecto ganador y hoy lucho con dignidad como aspirante a la presidencia de México".

Enfatizó que su proyecto es incluyente, impulsa la unidad, representa la renovación generacional, tiene una agenda verde, prioriza el diálogo y no los pleitos e impulsa los gobiernos de coalición, "nosotros sí ponemos ante todo el proyecto, que las ambiciones personales".

Agradeció al PVEM, partido cuyos miembros lo registraron como aspirante a la Coordinación de los Comités de la Cuarta Transformación de Morena. También reconoció el apoyo de la dirigente del Verde, Karen Castrejón, así como de los representantes estatales y de su familia.

Señaló que recorrió los 32 estados del país, sus barrios y tianguis. Sostuvo encuentros con empresarios y personalidades del deporte, al igual que con ambientalistas.

La "corcholata verde" estuvo acompañada por contingentes de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Iztapalapa y Ciudad de México; entre las consignas que se podían escuchar, resaltaban: "¡Se ve, se siente, Manuel para presidente!", "¡Presidente!", "¡Güero, amigo, Iztapalapa está contigo!".

El senador con licencia estuvo acompañado por la dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón; el diputado Jesús Sesma; el senador Israel Zamora; el diputado Luis Armando Melgar Bravo; y el diputado José Antonio Estefan; además de sus hijos Manuel y Emiliano.