Concluye Operación Salvavidas Invierno 2025

La Secretaría de Marina (Semar) concluyó la Operación Salvavidas Invierno 2025, que brindó seguridad y vigilancia a los vacacionistas nacionales e internacionales que visitaron los principales destinos turísticos de los litorales mexicanos, durante la temporada vacacional invernal del 19 de diciembre de 2025 al 11 de enero de este año.

La Semar informó que en esta temporada invernal se desplegaron tres mil 35 elementos navales.

También 298 unidades, de las cuales 16 son buques, encargados de la vigilancia marítima; 93 embarcaciones menores, empleadas para auxiliar a la población en peligro en la mar.

Además, seis unidades aéreas, 144 terrestres y 39 ambulancias, con las que se complementó el apoyo para la vigilancia y seguridad de las personas.

Participaron 34 Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (11 en el litoral del Golfo de México y 23 en el litoral del Pacífico) con personal especializado y mandos navales de la Secretaria de Marina.