Concluye periodo ordinario de sesiones

El pleno de la Cámara de Diputados dio por concluido el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de la 66 Legislatura.

Los trabajos terminaron con la entonación del Himno Nacional por parte de todas las diputadas y diputados federal.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, calificó el periodo como “intenso y productivo”, detallando que se celebraron 44 sesiones con casi 200 horas de trabajo.

Informó que se dio trámite a mil 071 iniciativas y 34 minutos del Senado de la República, las cuales fueron turnadas a comisiones para su análisis.

Puntualizó que también se presentaron 358 proposiciones con punto de acuerdo y se aprobaron 30 dictámenes, que aseguró, “expresan la pluralidad y el diálogo que distinguen a esta Legislatura”.

En materia de producción normativa, refirió que este periodo de sesiones también se avalaron 55 decretos, entre ellos siete nuevas leyes, dos reformas constitucionales, así como 46 reformas a leyes y ordenamientos vigentes, entre ellos, el paquete económico que incluyó el presupuesto de egresos para el año 2026.

Posteriormente se integró la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuya labor será mantener la actividad legislativa durante el receso que inicia este 10 de diciembre del año en curso, y concluye el 01 de febrero de 2026.

Entre las funciones que tendrán las y los integrantes, destaca recibir y turnar iniciativas, ratificar nombramientos importantes (embajadores, jefes militares, etc.), conceder licencias y convocar a periodos extraordinarios.

La integración quedó aprobada por unanimidad de 423 votos a favor, y será presidida por Kenia López Rabadán.