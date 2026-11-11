Concluye Taddei, por escrito, entrega-recepción

La exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, presentó por escrito la entrega-recepción de dicho organismo.

Durante una conferencia de prensa, la consejera presidenta interina, Blanca Yassahara Cruz García, dio a conocer lo anterior. “En el tema de la entrega-recepción, ya ha sido finalizado. Se entregaron físicamente las actas por parte de ella después de este plazo”.

Detalló que avisaron al Órgano Interno de Control (OIC) acerca de este plazo, pidieron a las áreas correspondientes la entrega y después les avisaron que la exfuncionaria entregó por escrito dicho requerimiento.

Aclaró que la entrega de la oficina se hizo a través de un representante, pero fuera del plazo establecido y a petición expresa del Consejo General.

Cabe decir que Taddei renunció el pasado 26 de octubre a su cargo como presidenta del INE y, a partir del lunes siguiente, tenía cinco días hábiles con el objeto de entregar las actas físicas al Órgano Interno de Control, lo que no ocurrió hasta esta semana.

Garantiza proceso-electoral 2026-2027

Acerca de las demandas de empleadas y empleados de los Módulos de Atención Ciudadana, la consejera presidenta reafirmó que se atenderán aspectos como infraestructura, material y salario.

Ante las acusaciones de actos de corrupción y conflicto de interés contra Taddei, el nombramiento pendiente de la nueva dirigente y las manifestaciones de su personal, Cruz García afirmó que el proceso-electoral 2026-2027 está garantizado.

A la pregunta de si se pone en duda la credibilidad del INE, el consejero electoral, Uuc-kib Espadas, afirmó que “evidentemente nos preocupa la pérdida de confianza, es de nuestras mayores preocupaciones. La mayor es sacar el proceso electoral con la integridad (con la cual) han salido los procesos electorales”.

Invitó a la ciudadanía que desconfían, llevar su desconfianza a la acción, en otras palabras, a participar y ser funcionarios de casillas, observadores electorales o representantes de partidos políticos.