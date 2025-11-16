Concluyen cadetes curso básico de adiestramiento

La Secretaría de Marina (Semar) informó que 284 cadetes (217 hombres y 67 mujeres) de la Heroica Escuela Naval Militar, con sede en Veracruz, concluyeron su curso básico de adiestramiento, uno de los pilares fundamentales para su formación naval.

Se trata de alumnos de las carreras de Cuerpo General, Aeronáutica Naval e Infantería de Marina, quienes iniciaron su formación profesional recibiendo bases físicas, académicas, militares y morales necesarias para su vida dentro de la Heroica Escuela Naval Militar.

El vicealmirante Martín Enrique Barney Montalvo, rector de la Universidad Naval, afirmó a los cadetes que este logro representa el comienzo de una vida dedicada al servicio de la nación, guiada por los más altos valores que distinguen a la Marina Armada: Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo.

La Semar destacó que el curso de Adiestramiento Básico Naval tiene como finalidad integrar y fortalecer la formación inicial del cadete naval.