Concluyen operaciones de capitalización para Pemex

Septiembre 18 del 2025

Tras la emisión de una canasta de bonos en los mercados financieros internacionales por 13 mil 800 millones de dólares (mdd) y la recompra de deuda, el Gobierno de México terminó el apoyo financiero que le dará este año a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Además, hay planes de realizar una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado emitido el miércoles pasado.

Con esa medida se logrará suavizar el perfil de vencimientos de Pemex durante este periodo.

