Concluyen operaciones de capitalización para Pemex

Tras la emisión de una canasta de bonos en los mercados financieros internacionales por 13 mil 800 millones de dólares (mdd) y la recompra de deuda, el Gobierno de México terminó el apoyo financiero que le dará este año a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Además, hay planes de realizar una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado emitido el miércoles pasado.

Con esa medida se logrará suavizar el perfil de vencimientos de Pemex durante este periodo.