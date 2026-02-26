Concreta 28 convenios Secretaría de las Mujeres

Para reducir las brechas históricas de desigualdad y combatir las violencias de género en todos los sectores, la Secretaría de las Mujeres (Mujeres) ha concretado, hasta el momento, la firma de 28 convenios de colaboración estratégicos con diversas instituciones del gobierno federal, universidades y empresas privadas.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, señaló que con los acuerdos firmados se busca establecer mecanismos operativos que ayuden en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, especialmente en los sectores laboral y académico.

En un comunicado, la dependencia explicó que un punto prioritario de estos convenios es el análisis y la actualización de los protocolos de atención a víctimas de violencia laboral, para garantizar así que existan rutas críticas de atención seguras y efectivas.

Como parte de las acciones, cada convenio integra campañas permanentes de prevención que fomentan la confianza en la denuncia ante la violencia de género.

Se contempla también la distribución masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, herramienta pedagógica que forma parte de los Compromisos del Segundo Piso de la 4T.

Dijo que con este despliegue territorial e institucional, se busca que las mujeres cuenten con las herramientas necesarias para identificar la vulneración de sus derechos y sepan con claridad a qué instancias acudir.