Condena agresiones contra periodistas en Michoacán

El colectivo de periodistas “Líderes Michoacán” condena de forma enérgica la posible orden u omisión por parte del secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, por las recientes agresiones cometidas por elementos de su corporación en contra de la periodista Liliana Jiménez Nieto.

Mediante un comunicado, el colectivo exigió a la Fiscalía de Michoacán abrir de inmediato una carpeta de investigación por violencia de género en contra de Oseguera Cortés, y de los elementos directamente responsables de estas agresiones.

“Este nuevo atropello a la libertad de prensa y a las garantías individuales, evidencia un patrón de violencia institucional que no puede seguir siendo tolerado en ninguna circunstancia”, enfatizó.

SSP abre carpeta de investigación

La Unidad de Asuntos Internos inició una carpeta de investigación en contra del elemento de la Guardia Civil que agredió a una periodista, una vez concluida la marcha de este sábado.

A través de un comunicado, la corporación señaló que tras revisar las cámaras de videovigilancia, “se detectó a un agente con equipo antimotín, de quien ya se solicitó su información para realizar el proceso conducente y darlo de baja de manera inmediata de la institución”.

Destacó que se abrirán las investigaciones conforme a lo establecido en la normativa vigente.