Condena AMLO intento de bloqueo a su libro

En este inicio de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que un magistrado del Tribunal Electoral haya pedido que se revise y se prohíba su más reciente libro “¡Gracias!”; la recomendación fue comparada con la lista de libros prohibidos que realizó en su momento la Santa Inquisición.

“¿Les presumo para que se rían? No se enojen nuestros adversarios, que los queremos mucho, porque no son enemigos, son adversarios. La verdad, hasta me dan ternura. ¡Ternuritas! Va en primer lugar de ventas, vamos a seguir”.

El viernes pasado, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) revise el último libro de López Obrador para confirmar que no existen expresiones que violen la ley electoral. Esto después que el 27 de febrero la aspirante presidencial de la oposición presentó ante el instituto una queja por la obra, al considerar que, al publicarla 20 días antes de la campaña, el jefe del Ejecutivo “realizaba actos anticipados” porque en este la desacredita como abanderada y “favorece” a la candidata de la 4T, Claudia Sheinbaum.

“Un magistrado del tribunal está pidiendo que se revise mi libro y se prohíba, o sea, es la Inquisición. Un magistrado que se apellida creo que Franco. Pero lo pidió alguien que no puedo mencionar aquí porque ya no puedo hablar de ciertas personas. Vamos a esperar a ver si la Inquisición lo pone en libro prohibido, como era antes (…) Leí que lo iban a revisar”.

López Obrador refirió que el INE había desechado la petición —de Gálvez— pero se acudió al Tribunal Electoral que está pidiendo revisar.

El presidente dijo que la determinación se tomará el miércoles de esta semana.

AMLO y CNTE reanudan diálogo

Tras más de tres horas de reunión en Palacio Nacional, dirigentes de la CNTE informaron que se mantienen el llamado al paro de labores del 15 de abril y destacaron que se reanudó el diálogo con el presidente López Obrador, interrumpido por cuatro años.

En breve reunión con medios tras finalizar este encuentro, Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la CNTE, reprochó que el diálogo se interrumpió durante cuatro años porque se han acumulado varios problemas y al actual gobierno le queda poco tiempo.

“A pesar de que el día 15 (de abril) se reúnen con el presidente, ¿mantienen su paro?”, se le preguntó.

“Sí, él incluso reconoció en la mesa que casi nos conminó a que sigamos en la movilización, que él considera viene del movimiento social también, y pues finalmente cada uno en su trinchera”, contestó.

“¿No hubo solicitud que lo suspendieran?”, se le insistió.

“No, y tampoco lo íbamos a aceptar”, respondió.

Informó que se le entregó al presidente López Obrador un pliego petitorio de 12 puntos, entre ellos aumento salario del 100 %, abrogación a la Ley del Issste, reinstalación de la mesa con los padres de Ayotzinapa, así como reinstalación de maestros cesados.