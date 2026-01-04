Condena Claudia intervención de Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su condena contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y adelanta que hará un posicionamiento adicional, ya que hay países de América Latina que han buscado a México pues importante “mantenernos unidos”.

“Nosotros condenamos cualquier intervención y nos guiamos por lo que establece la Constitución más allá de la presidencia de (Nicolás) Maduro, tiene que ver con las leyes internacionales y principios de la política mexicana que nosotros defendemos; y en ese marco es nuestra condena a esta intervención y nos vamos a seguir manifestando en los siguientes días”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al comenzar su gira de trabajo en Tlaxcala.

Sheinbaum indicó que no ha hablado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero reveló que otros países de América Latina los han buscado por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y que hoy domingo dará un posicionamiento adicional.

“¿Un posicionamiento regional?”, se le preguntó.

“Es importante para América Latina y el Caribe mantenernos juntos y nos parece importante mantenernos juntos y la defensa de las leyes internacionales y la soberanía de los países”.

Sheinbaum supervisa Polo de Desarrollo Económico

Este sábado, la presidenta de México realizó una gira de trabajo por el estado de Tlaxcala, acompañada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

En el municipio de Huamantla, la mandataria federal acudió al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, con el propósito de revisar avances y acciones enfocadas al fortalecimiento económico regional.

“Iniciamos 2026 con supervisión al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, un desarrollo industrial de más de 50 hectáreas”, escribió en redes sociales.

Asimismo, la presidenta se trasladaria al municipio de San Luis Teolocholco, donde realizaría una visita de supervisión a la Universidad Rosario Castellanos, proyecto educativo que busca ampliar el acceso a la educación superior en la entidad.

En su primera gira de trabajo de 2026, la mandataria dijo que el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi), ya cuenta con inversión de siete empresas nacionales e internacionales. “Estamos aquí en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar con Lorena Cuéllar en Tlaxcala. Es un modelo muy eficiente que ellos tienen, que tiene la gobernadora, de atraer inversiones privadas y lo que muestra aquí este Polo son más de 50 hectáreas, siete empresas internacionales y nacionales que ya tienen sus inversiones aquí”, informó en entrevista con medios de comunicación.

La primera mandataria puntualizó que este Polo de Desarrollo —el cual representa una inversión de 540 millones de dólares (mdd) y la generación de hasta seis mil empleos— refleja el interés y confianza que hay en México. Además, señaló que dicho proyecto se trabaja coordinadamente con la Secretaría de Economía.