Condena INAH a influencer por difundir hallazgo

Luego de que el influencer Señor Blue difundiera en su página de Facebook el presunto hallazgo arqueológico de una tumba de origen mixteca en la comunidad de San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca, el INAH condenó los hechos e hizo un llamado a comunicadores y a la ciudadanía a no difundir imágenes de sitios arqueológicos no abiertos al público.

Las imágenes compartidas por Señor Blue muestran a pobladores manipulando lo que parecen ser vestigios arqueológicos.

La primera publicación del hallazgo se realizó el sábado pasado a las 19:53 horas. En la descripción, el influencer detalló que el hallazgo se realizó “de manera fortuita”.

El domingo, a las 13:31, la página de Facebook del Centro INAH Oaxaca publicó un comunicado en el que se recalcó que la manipulación de vestigios arqueológicos es un delito condenado en la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

En el comunicado, el INAH hizo un llamado a la población a no entrar a zonas arqueológicas no abiertas al público.

Fue a través de la caja de comentarios de la publicación donde Señor Blue emitió una respuesta a la polémica, esto luego de la postura emitida por el Centro INAH Oaxaca.

“En todo buscarán lo negativo los frustrados, hasta mi culpa es algo tan extraordinario”, escribió. “Próximamente expondré la venta de piezas arqueológicas de parte de los trabajadores del INAH”, añadió.