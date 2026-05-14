Condena Montiel asesinato de lideresa morenista

La dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel Reyes, condenó el asesinato de Lucía Guadalupe Mora, identificada como líder morenista en Valle de Allende, Chihuahua, y quien fue atacada la noche del martes 12 de mayo con arma de fuego.

Por medio de redes sociales, lamentó la agresión y dijo que su asesinato “no puede tratarse como un hecho aislado” porque refleja un “acto cobarde” y es resultado de un “estado abandonado” por un gobierno que, asegura, no asiste de manera regular a las mesas de construcción de la paz que organiza la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El asesinato de nuestra compañera Lucía Guadalupe Mora no puede tratarse como un hecho aislado. Lamentamos profundamente este acto cobarde, reflejo de un estado abandonado por un gobierno que se niega a asistir de manera regular a las mesas de construcción de la paz”, escribió.

En su publicación, la líder morenista arremetió contra la gobernadora Maru Campos al decir que mientras en la entidad aumenta la violencia, la mandataria estatal se preocupa por sus “relaciones con la extrema derecha” y sus visitas al extranjero.