Condena ONU-DH asesinato de Carlos Castro

ONU-DH externó su consternación por el reciente asesinato del periodista de crónica roja, Carlos Castro, en Poza Rica, Veracruz, y alentó a las autoridades a continuar las investigaciones, así como garantizar medidas de protección para su círculo cercano.

Al expresar sus condolencias y solidaridad con los seres queridos y colegas del reportero de nota roja, el organismo reconoció el compromiso del gobierno con el caso.

“Saludamos el compromiso expresado por el Ejecutivo federal para el esclarecimiento de los hechos y alentamos a las autoridades a continuar las investigaciones, así como a garantizar medidas de protección para su círculo cercano”, dijo ONU-DH.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), lamentó en días pasados el asesinato de Carlos Castro e indicó que ya se realizan las investigaciones correspondientes.