Condena Rocha Moya agresión a mascotas

El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo sobre los recientes casos de violencia contra los animales, que estos no pueden pasarse por alto, por lo que la Fiscalía General del Estado ya actúa en forma legal, contra los presuntos responsables de haberles provocado la muerte.

Durante una gira de trabajo por la ciudad de Mazatlán, el Ejecutivo estatal, habló de los casos recientes del pequeño perrito “Bobby”, el cual murió a causa de unas lesiones provocadas con un machete, y el de Mazatlán que fue atacado con una varilla, casos que fueron ventilados en la reciente Mesa de Seguridad.

Los responsables de ambos casos, citó, ya están consignados y se les da un tratamiento, conforme a la ley vigente en esta materia, por ser seres vivos que han sufrido agresiones atroces, por parte de personas que ya fueron identificadas

Rocha Moya comentó que estos dos casos recientes, en donde mascotas han sido agredidas en forma salvaje, lo que les provocó la muerte, han sido tema de análisis en la mesa de seguridad por las características que se han presentado, en donde los responsables, en forma agresiva, lesionaron hasta causarles la muerte a dos perritos.