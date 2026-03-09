Condena UNAM bloqueo de EUA contra Cuba

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó su solidaridad con el pueblo de Cuba ante la crisis humanitaria que atraviesa, “a consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas”.

De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, las sanciones del gobierno estadounidense han permitido agravar la crisis energética que sufre la isla desde 2024, a raíz de las restricciones al acceso de combustibles.

“La situación afecta gravemente a la población civil y a las condiciones de vida digna de la sociedad, por lo que reprobamos cualquier intento de obstrucción de la solidaridad internacional que busca paliar las necesidades urgentes del pueblo cubano”, señaló en un comunicado publicado este 8M.

La Universidad Nacional resaltó que, como institución educativa pública, defiende que el derecho a la educación no puede garantizarse cuando se asfixia el tejido social.

“Exhortamos al gobierno estadounidense a que revise y revierta las acciones contra Cuba, atendiendo a las resoluciones reiteradas de la ONU”, añadió.