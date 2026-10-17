Condenan a 20 años de prisión al padre de Dafne

El juez de Control, Eliseo Sánchez Wong, impuso una condena de 20 años de prisión a Gabriel “N”, por el delito de violación equiparada agravada en contra de su hija Dafne Zapata Quintos.

Al salir de la audiencia, Gabriel “N” insistió en su inocencia y afirmó que peleará, “la inocencia absolutoria, y por eso vamos a promover el recurso de apelación”.

Aseguró que el juez no hizo una buena valoración de las pruebas y eso lo hará valer ante un tribunal superior, que tenga la capacidad.

“Hoy es un fallo condenatorio, es una sentencia mínima, pero esto se tiene que esclarecer”, expresó, e insistió en que trabajarán en el fondo del asunto; “evidentemente, interpondremos la queja”.

Alejandro Castellanos, parte del equipo de defensa de Gabriel, aclaró que en este momento no hay un amparo: “Primero es el recurso por cuestiones de definitivida, primero se interpone el recurso de apelación. En dado caso de que no sea favorable, que dudo mucho, entonces se estaría interponiendo el amparo; es una de las últimas instancias”.

Por parte de Alejandra Quintos, el abogado Víctor Paz, al salir del Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante, solo dijo “Por fin se hizo justicia”.