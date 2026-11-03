Condenan a dos por hombres secuestrar a 3 extranjeros

Un juez dictó sentencia de 50 años de prisión en contra de Óscar Jácome López y Porfirio Hernández Fuentes, quienes secuestraron a tres extranjeros, dos de nacionalidad ecuatoriana y una venezolana, de ellos un menor.

Los sujetos fueron señalados por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

En octubre de 2023, elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron en las inmediaciones de la carreta estatal Tierra Blanca-Las Trancas, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, a Jácome López y Hernández Fuentes cuando viajaban a bordo de una camioneta en la que llevaban secuestrados a los extranjeros.

Ambos fueron arrestados y puestos a disposición del agente del MPF de la Fiscalía Especializada en Veracruz, la cual integró la investigación y aportó las pruebas suficientes para obtener sentencia condenatoria y una multa de 414 mil 960 pesos.