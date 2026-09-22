Condenan a mexicano por sobornos ligados a Pemex

Un mexicano residente en Houston, Texas, excomerciante de petróleo, fue condenado a cuatro años de prisión en la Corte del Distrito Este de Nueva York por sobornar a funcionarios de una filial de Pemex en México y de Petroecuador a cambio de obtener contratos para la empresa en la que trabajaba, Vitol Inc.

El Departamento de Justicia informó que Javier Aguilar, de 52 años, fue sentenciado por su participación en los esquemas de soborno. Además, se le ordenó pagar 7.13 millones de dólares en concepto de decomiso y una multa de 100 mil dólares.

De acuerdo con documentos judiciales, Aguilar pagó más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador y de Pemex Procurement International (PPI), filial de la petrolera estatal mexicana Pemex, con el fin de “obtener y mantener contratos para su empleador en ese momento, Vitol Inc.”, filial estadounidense de una de las empresas de comercio de energía más grandes del mundo, donde Aguilar se desempeñó, entre 2015 y 2020, como operador comercial.