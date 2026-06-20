Condenan absolución de Israel Vallarta

Ezequiel Elizalde, víctima de secuestro atribuida a la banda conocida como “Los Zodiaco”, condenó la absolución de Israel Vallarta y afirmó que la resolución judicial representa una nueva injusticia para quienes padecieron los delitos cometidos por ese grupo criminal.

En un comunicado, Elizalde sostuvo que fue privado de la libertad el 4 de octubre de 2005 y permaneció secuestrado durante 65 días, periodo en el que sufrió tortura física y emocional. Señaló que desde su liberación ha dedicado parte de su vida a denunciar estos hechos y a acompañar a otras víctimas en la búsqueda de justicia.

“Hoy, como sobreviviente de uno de los delitos más atroces que puede cometerse contra una persona, rompo el silencio una vez más con la voz firme de quien vivió el infierno y se niega a que sea olvidado”, expresó.

Elizalde aseguró que nunca ha cambiado su versión de los hechos y reiteró que identificó a Israel Vallarta, así como a Florence Cassez y otros integrantes de la organización, como responsables directos de su secuestro.

La víctima calificó la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito como un momento “doloroso y vergonzoso” para México, al señalar que las voces de quienes sufrieron estos crímenes han sido ignoradas por las autoridades.

Asimismo, sostuvo que la decisión judicial refleja la fragilidad del Estado de derecho y denunció que las víctimas continúan enfrentando las secuelas del secuestro mientras quienes fueron acusados recuperan su libertad.