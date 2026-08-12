Condenan agresión a casa de periodista

La asociación periodística Article 19 condenó la agresión armada contra el domicilio de la periodista y defensora de derechos, Estefanía Galicia Argumedo.

Según su testimonio otorgado a la organización, el domingo 2 de agosto, tras regresar a su domicilio ubicado en Xochimilco, se percató que en la habitación de uno de sus familiares, el cual es menor de edad, una de las ventanas presentaba daños ocasionados por una bala.

Galicia Argumedo se dedica a difundir información a través de sus notas periodistas sobre el medioambiente y delitos como la extorsión que ocurren en Xochimilco por el medio Radio Zapote y Sueña Dignidad.

Article 19 recalcó que Estefanía Galicia ya había sido víctima de privación ilegal el pasado 5 de septiembre del 2024 debido a una protesta en defensa de la tierra y el territorio de la alcaldía donde radica.

La asociación recordó que todas las personas tienen el derecho de buscar, recibir y difundir información y opiniones de manera libre, lo que implica que los Estados implementen acciones de prevención de cualquier forma de violencia en contra de periodistas.

Además, exigió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial desde un enfoque de género e interseccional y que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas incorpore a Estefanía Galicia como beneficiaria a fin de brindarle medidas de protección.