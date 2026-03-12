Condenan agresión contra reportero

Organizaciones de Oaxaca condenaron la agresión que sufrió el periodista del periódico Noticias Voz e Imagen y al Aire Libre 92.FM, Tomás Martínez, durante la cobertura de una balacera en un centro de rehabilitación o “anexo” ubicado en una colonia de la capital del estado, y en la que una persona resultó con heridas de bala.

La Asociación de Reporteros de Información Policiaca (APIP) expresó que este ataque representa una agresión directa al ejercicio periodístico y una clara vulneración a la libertad de expresión, ya que al impedir la documentación de eventos de interés público y obligar a eliminar información, constituye una forma de censura.

Mientras que el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores Capítulo Oaxaca manifestó que este hecho representa un atentado contra la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho a la sociedad a estar informada, además de constituir un acto de intimidación.

Tomás Martínez fue despojado de su teléfono celular por los encargados del centro de rehabilitación que se encuentra en la colonia Cuauhtémoc de Santa Rosa Panzacola, agencia municipal de la ciudad de Oaxaca, y posteriormente fue obligado a borrar las imágenes que había captado de la balacera que se registró en este sitio.

La APIP hizo un llamado a las autoridades, entre ellos el gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo (DDHPO) y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que garanticen condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico, investiguen la agresión a Tomás Martínez y se eviten este tipo de agresiones que buscan limitar el trabajo informativo.