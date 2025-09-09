Condenan al “Chelelo” a 31 años de cárcel

La justicia estadounidense sentenció a más de 31 años de prisión al mexicano Eleazar Medina- Rojas, miembro de alto rango de Los Zetas, por tráfico de cocaína y marihuana. También deberá pagar 26.4 millones de dólares.

En un comunicado, el fiscal general adjunto en funciones de la División Penal del Departamento de Justicia, Matthew R. Galeotti, dijo que Medina-Rojas, alias “Chelelo”, “utilizó una violencia extrema para ascender en las filas de Los Zetas y, como jefe de plaza, se aseguró de que el cártel mantuviera el control sobre las rutas clave de tráfico de drogas utilizadas para introducir cocaína y marihuana en Estados Unidos, devastando nuestras comunidades”.

Responsale

Según documentos judiciales, Medina-Rojas, de 53 años y originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, era responsable de las acciones de represión y protección de las rutas de tráfico de drogas, que a menudo llevaba a cabo mediante la violencia, las amenazas de violencia y el uso de armas.

El comunicado detalló que “El Chelelo” participó en actos de violencia contra grupos rivales de narcotraficantes durante los conflictos por el control de las plazas de drogas y las rutas de tráfico.

Jefe de plaza

Cuando Los Zetas se aliaron con el Cártel del Golfo, operando bajo el nombre de “La Compañía”, Medina-Rojas ascendió en las filas de esta y ocupó importantes puestos de liderazgo, señaló el comunicado, que dijo que el mexicano facilitó “directamente el tráfico de cocaína y marihuana hacia y dentro de los Estados Unidos”.

Entre 2006 y 2007, acotó, Medina-Rojas se desempeñó como jefe de plaza en Monterrey, “al mando de docenas de miembros de La Compañía en actividades de tráfico de drogas y actos de violencia. Rojas fue personalmente responsable de la importación de más de 450 kilogramos de cocaína y 90 mil kilogramos de marihuana a Estados Unidos”.

Detención

El Departamento de Justicia indicó que su Oficina de Asuntos Internacionales colaboró con las fuerzas del orden de México para garantizar la detención y la extradición de Medina-Rojas en julio de 2023.