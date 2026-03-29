Condenan asesinato de maestra Ayuujk

Familiares, amistades y organizaciones de derechos humanos condenaron el feminicidio de la maestra del pueblo Ayuujk, Reyna González García. Exigen una investigación pronta, expedita, exhaustiva e imparcial, conforme al Protocolo de Feminicidio y con perspectiva de género e interculturalidad. En lo que va del año, con el asesinato de Reyna suman 17 feminicidios en Oaxaca.

Hallazgo

García González, del pueblo Ayuujk, mujer, maestra bilingüe y promotora cultural, originaria de Santa María Tlahuitoltepec, fue asesinada mientras se encontraba sola en el interior de su domicilio en la capital el pasado 26 de marzo.

El Observatorio de Mujeres Indígenas y Afromexicanas (Mujinaf) hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al gobierno de Oaxaca y a la fiscalía para que se identifique, detenga, proceda y sancione a las personas responsables del feminicidio.

Demanda

Además de que el Estado garantice la reparación integral del daño a las víctimas indirectas de este feminicidio, considerando la protección, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.

Reiteraron que el gobierno federal y el de Oaxaca deben garantizar el acceso a la justicia a las mujeres indígenas, así como fortalecer los mecanismos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) con pertinencia intercultural y atención específica a las mujeres indígenas y afromexicanas.