Condenan asesinato de mexicano Silverio Villegas

Tras registrarse que el mexicano Silverio Villegas González murió en el proceso de ser arrestado por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE en inglés) en un suburbio al norte de Chicago, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó el hecho y exigió una “investigación rigurosa” para el pleno esclarecimiento.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, expresó que condena la violencia y refirió que el consulado de México en Chicago ha estado en contacto con los familiares de Villegas González para brindarles la asesoría legal y acompañamiento que requieran.

El consulado de México en esa ciudad también exigió información sobre las condiciones en las que el connacional recibió disparos por parte de un oficial.

La representación mexicana indicó que corroboró la nacionalidad del mexicano de 38 años de edad, oriundo de Michoacán y de oficio cocinero.

“Con base en información obtenida en los registros consulares, se pudo entrar en contacto con su familia para brindarles toda la asistencia consular que corresponda”.

Mencionó que el Gobierno de México asistirá a la familia del mexicano en todo lo que sea necesario y dará seguimiento puntual al proceso de investigación de los hechos.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la mañana del viernes, mientras se llevaba a cabo el operativo, Villegas González se resistió al arresto, intentó huir de la escena y arrastró a un oficial de ICE “una distancia significativa con su automóvil”.

El objetivo del operativo policial era Silverio Villegas González, dijo el Departamento de Seguridad al señalarlo como un inmigrante ilegal.

“Este se negó a obedecer las órdenes de las autoridades y se dirigió con su auto hacia ellos. Uno de los agentes fue atropellado por el auto y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma”, describió el Departamento de Seguridad.