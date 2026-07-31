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NacionalNación

Condenan asesinato de periodista Leyva

Julio 31 del 2026
Alejandro Leyva Aguilar. Cortesía
Alejandro Leyva Aguilar. Cortesía

La Delegación de la Unión Europea, así como las embajadas de Noruega y Suiza en México, condenaron firmemente el recientemente asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar en San Pablo Etla, Oaxaca.

Las representaciones en nuestro país también señalaron la violencia e intimidación contra los periodistas en México, además que alentaron a las autoridades a continuar con las investigaciones y las acciones de protección.

Postura

“El asesinato del señor Leyva, junto con los asesinatos de otros periodistas ocurridos recientemente en el país, muestra el grado de violencia e intimidación que periodistas y personas defensoras de derechos humanos enfrentan en algunos contextos en México y que constituye una amenaza para los derechos humanos”, externaron.

Al reconocer la labor de Leyva Aguilar, expresaron sus condolencias y solidaridad con la familia, colegas y amigos de la víctima.

“Las circunstancias del crimen y el trabajo periodístico del señor Leyva, así como las amenazas previas recibidas, son indicios de que existe un vínculo directo entre su labor periodística y su asesinato”, apuntaron.

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