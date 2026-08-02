Condenan asesinatos de 7 periodistas en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a México esclarecer los asesinatos de los periodistas Josué Martínez Contreras y Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurridos en la misma semana, y de cinco más ocurridos en 2026.

Urgió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum adoptar medidas urgentes y efectivas con el fin de proteger a quienes ejercen el periodismo y prevenir nuevos ataques contra la prensa.

“Resulta especialmente preocupante que las víctimas hubieran denunciado previamente amenazas, sin que se tenga conocimiento de investigaciones al respecto y evidenciándose, por el contrario, deficiencias en la adopción de medidas adecuadas y efectivas para prevenir su consumación”, declaró la CIDH.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión indicó que, de acuerdo con el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de dicha Comisión, “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Hizo hincapié en que la violencia contra periodistas es la forma más extrema de censura y tiene un triple efecto: vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; genera un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; y viola los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.

Debido a lo cual hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas a hacer investigaciones prontas, así como a identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables. Además, le instó a adoptar medidas de protección inmediatas y adecuadas en favor de sus familiares.

Casos más recientes

El pasado 16 de julio de 2026 fue asesinado el periodista Josué Martínez Contreras en San Martín Texmelucan, Puebla. Según reportes públicos, dos personas a bordo de una motocicleta le habrían disparado y después huido del lugar. Era director del medio digital de comunicación “Noticias San Martín Texmelucan”, dedicado a la cobertura de asuntos locales. En los meses previos habría denunciado públicamente amenazas e intimidaciones relacionadas con sus publicaciones.

El 22 de julio de 2026 fue asesinado el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, luego de ser atacado con arma de fuego en San Pablo Etla, Oaxaca. De acuerdo con la información pública, se desempeñó como funcionario, siendo director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), autor de una columna política y de forma reciente como administrador de una página en Facebook dedicada al análisis político.

El Estado informó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión ha ejercido su facultad de atracción y que la familia se encuentra recibiendo atención por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), así como de la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas del Gobierno de México: “A su vez, la Oficina toma nota de la condena expresada por el gobernador de Oaxaca”.

A los casos mencionados por la CIDH también se suman el de Carlos Castro, asesinado el 9 de enero en Poza Rica, Veracruz; el de Juan David Gámez, asesinado el 18 de marzo en Nuevo León; el de Roxana Rivera, asesinada en Veracruz; el de Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica; Alex Serna, asesinado en Zihuatanejo, Guerrero el 4 de julio.