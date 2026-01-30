Condenan hostigamiento contra periodistas

La organización Artículo 19 condenó el “abuso de poder” contra los periodistas Teresa de Jesús Rodríguez Palomo y Miguel Óscar Pérez Hernández, ambos del periódico La Última Palabra, ubicado en Juárez, Nuevo León, quienes han sido objeto de hostigamiento por parte de corporaciones de seguridad pública en la entidad.

En un comunicado, la organización exhortó a la Fiscalía de Nuevo León dar seguimiento a las denuncias de los periodistas hechas desde hace más de un mes y pidió sancionar a los responsables.

Detalló que en el caso de la periodista Teresa de Jesús, quien centra su trabajo en temas de corrupción y política, el pasado 16 de diciembre del 2025, hombres armados y vestidos de civil a bordo de patrullas de Fuerza Civil estatal y policía municipal irrumpieron sin una orden judicial en su domicilio.

Durante el operativo, los elementos se llevaron teléfonos y su gafete periodístico, además de que sacaron por la fuerza a su pareja y a su hijo menor mientras decían que el objetivo principal era la comunicadora.

En tanto, en el caso de Miguel Óscar Pérez, la organización defensora de la libertad de expresión compartió que el pasado 12 de diciembre de 2025 fue interceptado por policías municipales mientras realizaba su labor periodística documentando un bache en la vía pública.

Relató que un agente encapuchado y armado llegó a bordo de una patrulla sin placas y lo retuvo bajo el argumento de un supuesto “reporte delictivo”.

El periodista presentó quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y un juicio de amparo, obteniendo una suspensión de plano por parte de un juez federal.