Condenan mantas por voto contra reforma

La legisladora petista, Martha Aracely Cruz Jiménez, denunció que ella y otros tres diputados del PT que representan a la entidad en San Lázaro, son víctimas de intimidación por votar en contra de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo ocurrido el día de hoy en Oaxaca es profundamente preocupante: esta mañana aparecieron mantas en distintos puntos del estado en donde se exhibe y se señala públicamente a diputadas y diputados que votamos en contra de la reforma electoral. Quiero decirlo con toda claridad, este tipo de acciones representan un intento de intimidación política y un grave atentado contra la vida democrática”, dijo.

Acusó a los militantes de Morena en la entidad y al gobernador Salomón Jara de ser los responsables.