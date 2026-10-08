Condenan Meloni y Mattarella el antisemitismo

Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia, y la premier Giorgia Meloni, coincidieron en condenar el antisemitismo y subrayaron que los actos terroristas no pueden ser nunca justificados ni archivados.

“Hace tres años, el 7 de octubre de 2023, los ataques terroristas de Hamás masacraron a hombres, mujeres y niños, atacaron a jóvenes reunidos para escuchar música y arrancaron a personas inocentes de sus familias para llevarlas al cautiverio. Hoy recordamos a las víctimas de aquella barbarie y renovamos nuestra cercanía con sus seres queridos, con quienes sufrieron el horror del secuestro y con el pueblo israelí”, afirmó la primera ministra Meloni en un comunicado de su oficina.

“El tiempo transcurrido no atenúa la gravedad de aquellos crímenes. Ninguna causa puede justificar la masacre deliberada de inocentes. Recordarlo significa también renovar el compromiso contra toda forma de antisemitismo”, mencionó la premier.

“Precisamente en nombre de la protección de toda la población civil involucrada, no podemos permanecer indiferentes ante los dramáticos e inaceptables sufrimientos de los habitantes de Gaza ni ante la creciente violencia de la que son víctimas los civiles palestinos en Cisjordania. La espiral de violencia debe ser interrumpida”, agregó Meloni.

Continuarán trabajando por la paz

“Italia continuará trabajando por una paz que garantice seguridad a los israelíes y un futuro de libertad y dignidad a los palestinos, con la perspectiva de dos Estados que vivan uno junto al otro dentro de fronteras reconocidas. Un futuro en el que el terrorismo no tenga lugar y ningún niño deba crecer con miedo y odio”.

Por su parte, Sergio Mattarella destacó que “la fecha de hoy marca el trágico aniversario del infame ataque perpetrado por Hamás contra numerosos civiles israelíes. Muchos jóvenes, también de otras nacionalidades, fueron cobardemente atacados, tomados como rehenes o privados de la vida mientras se encontraban reunidos para una celebración. Otros fueron brutalmente asesinados o secuestrados en sus hogares, sin ninguna piedad hacia niños y ancianos.

“Los actos de terrorismo nunca podrán ser justificados ni archivados. Permanecerán, para todos los pueblos, como un doloroso llamado de atención para que sean condenadas y rechazadas”.