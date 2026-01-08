Condenan política energética de Morena

El dirigente nacional del Partido Revolucionario institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, condenó la política energética del gobierno de Morena, que “regala nuestro petróleo a regímenes autoritarios como Cuba”.

En redes sociales señaló que “prometieron gasolina a 10 pesos y hoy la tenemos más cara que nunca. ¿Y saben por qué? Porque en lugar de cuidar lo nuestro, Morena prefiere regalarle el petróleo a Cuba”.

El líder del tricolor acusó que el gobierno de Morena traiciona a México con cinismo, ya que mientras el pueblo “se parte el lomo para llenar el tanque, ellos reparten los recursos de todos los mexicanos como si fueran suyos”.

“Los brutos de Morena no gobiernan, destruyen”, acusó Alejandro Moreno, quien aseguró que el PRI está del lado del pueblo, defendiendo lo que es de todos.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, señaló que con datos duros, hoy sabemos que México es el principal proveedor de crudo de Cuba, incluso por encima de Venezuela.