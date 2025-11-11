Condenan uso de símbolo nazi contra artista Noga Erez

La embajada de Israel en México expresó su profunda preocupación y condenó enérgicamente el uso de símbolos nazi y mensajes de odio durante la manifestación del pasado miércoles 5 de noviembre afuera del Foro Indie Rocks!, en la Ciudad de México, donde se presentaba la cantante israelí, Noga Erez.

“El uso de emblemas asociados al régimen nazi constituye una ofensa a la memoria de los seis millones de judíos asesinados durante el Holocausto y una afrenta a los valores universales de dignidad y respeto.

Equiparar al Estado de Israel con la Alemania nazi es un acto de desinformación y una ofensa moral”, dijo la embajada a cargo de Etna Kranz Neiger.

Agregó que esa comparación “pervierte la memoria histórica y banaliza los peores crímenes del siglo XX”.

La embajada reafirmó su compromiso con la libertad de expresión y el debate pacífico, pero dijo que esos derechos no deben emplearse para promover el antisemitismo, el odio o la violencia.

Ante estas expresiones, la cantante Noga Erez denunció cientos de comentarios, mensajes y “amenazas oscuras y violentas” que advertían que cancelara el show o de lo contrario le sucederían “cosas terribles”.

La embajada israelí en México señaló que el concierto, de carácter cultural y no político, se llevó a cabo con mucho éxito y fue disfrutado por un público diverso que celebró la música como espacio de encuentro y diálogo.