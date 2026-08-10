Condenan violencia sexual contra niña

La Secretaría de las Mujeres expresó su “profunda indignación” por el caso de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, que presuntamente fue víctima de violencia sexual y cuyo embarazo derivó de esa agresión, al tiempo que exigió a las autoridades garantizar la protección integral de la menor, la restitución de sus derechos y el acceso a atención médica, psicológica, jurídica y social especializada.

La dependencia hizo un llamado a todas las autoridades competentes para garantizar en todo momento la protección integral de la menor, así como la restitución de sus derechos y el acceso a servicios especializados de salud, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y apoyo social.

Enfatizó que dicha atención debe brindarse de manera digna, confidencial, con perspectiva de género y libre de cualquier forma de revictimización.

La Secretaría de las Mujeres informó que dará seguimiento puntual al caso dentro del ámbito de sus atribuciones para garantizar que la menor reciba acompañamiento integral y especializado acorde con su edad y necesidades.