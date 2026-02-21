Condiciona India la compra de petróleo venezolano

El gobierno de la India respondió a las expectativas de la posible compra de petróleo venezolano, condicionando esto estrictamente a su “viabilidad comercial”, frente a las recientes declaraciones de Estados Unidos, que dan por hecho un compromiso indio para abandonar el crudo ruso.

“Sobre Venezuela, hemos dicho que si es comercialmente viable, entonces exploraremos la compra de petróleo. Nuestra posición sigue siendo la misma”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal.

Con esta postura, el portavoz esquivó responder a la pregunta de un supuesto acuerdo con Washington para sustituir el petróleo de Moscú por el de Caracas.

Esta aclaración llega apenas horas después de que el embajador de Estados Unidos en Nueva Delhi, Sergio Gor, afirmara que existía un “compromiso” de la India para diversificar su cesta de crudo y alejarse de Rusia.