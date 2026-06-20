Condusef recomienda registrar línea telefónica

El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado, recomendó a los usuarios registrar sus líneas telefónicas cuanto antes para evitar complicaciones en el uso de aplicaciones de banca móvil y otros servicios financieros que dependen del teléfono celular como mecanismo de autenticación.

El funcionario señaló que la obligación de registrar las líneas telefónicas está establecida en la ley y reconoció que la medida escapa a las atribuciones de la Condusef. Sin embargo, consideró que los ciudadanos deberían valorar cumplir con el trámite, debido a que el teléfono celular se ha convertido en la nueva herramienta para realizar operaciones financieras.

Consecuencias

Rosado advirtió que las instituciones bancarias, las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y otros intermediarios podrían enfrentar problemas en servicios relacionados con telefonía en sus aplicaciones.

El presidente de la Condusef señaló que desconoce si las autoridades ampliarán el plazo establecido en la norma y precisó que esa decisión corresponde a otras instancias.