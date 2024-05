Confía AMLO en que habrá continuidad con cambio

A 13 días de la elección federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se va tranquilo porque habrá “continuidad con cambio”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo aseguró que sería frustrante que después de haber sentado las bases de la transformación regresara la corrupción, el influyentismo y el clasismo.

“Imagínense lo frustrante que sería que después de haber sentado las bases de la transformación, que al poco tiempo regresara la corrupción, el influyentismo, el nepotismo, el clasismo, el racismo, el desprecio al pueblo; se volviese a imponer la oligarquía y México volviese a ser imponer la oligarquía y un país de unos cuantos. No podría estar tranquilo”, manifestó.

El presidente López Obrador aseguró que “se ha avanzado, pero falta, no solo en lo material”.

“Como decía [José] Martí, que no solo hay que buscar el bienestar material sino el bienestar del alma. Solo siendo buenos podemos ser felices”, expresó.

El presidente López Obrador dijo que una vez que se reitere no hablará de política, e incluso ya no saldrá a batear para que no le pregunten nada.

“O a lo mejor pongo una caja de bateo para no perder el swing”, comentó.

Así también, confió en que el plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Zócalo se levante antes del 29 de mayo, día del cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena y partidos aliados, para evitar roces y enfrentamientos, como así ocurrió el domingo en la marcha de la “Marea Rosa”.

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, tras las acusaciones que hizo el pasado domingo en el debate presidencial Xóchitl Gálvez, al afirmar que está siendo investigado por el Gobierno de Estados Unidos de estar ligado presuntamente a una red de tráfico de combustible.

El mandatario federal señaló que estas acusaciones las tiene que resolver el dirigente guinda.

“Eso que lo resuelva él, pero es lo mismo, la calumnia cuando no mancha, tizna; pero es algo que ya no funciona”.