Confía CSP en alcanzar acuerdos en el T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos registran avances y expresó su confianza en que las conversaciones previstas para la próxima semana permitan alcanzar acuerdos que otorguen mayor certidumbre a la relación económica bilateral y a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal confirmó que el próximo 20 de julio llegará a México una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para continuar con el proceso de diálogo entre ambos gobiernos.

“Recuerden que el 20, la próxima semana, viene un equipo de USTR aquí a México para seguir en las conversaciones y poder llegar a algunos acuerdos que nos den mayor estabilidad en los siguientes años”, señaló.

Analiza con ONU incorporar a expertos para caso Ayotzinapa

Por otra parte, la presidenta informó que su gobierno analiza, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, la incorporación de un grupo de expertos independientes que acompañe la investigación del caso Ayotzinapa.

Dijo que el objetivo es fortalecer las indagatorias y avanzar hacia el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas.

Explicó que la intención es que los especialistas no sean contratados por el Gobierno Federal, sino que formen parte de una asesoría respaldada por una institución internacional independiente, a fin de otorgar mayor credibilidad al proceso.

Más de 20 mil mdp para sanear ríos

En otro tema, la presidenta de México destacó que en el sexenio se invertirán 20 mil millones de pesos (mdp) para el saneamiento y restauración de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula —de los que 2 mil 500 mdp se han destinado entre 2025 y 2026— con el objetivo de proteger la vida y garantizar un mejor futuro para las próximas generaciones beneficiando a 25 millones de personas de 10 estados del país.

“Es un trabajo muy intenso. Escogimos estos tres ríos porque, de acuerdo con la Conagua, históricamente son los más contaminados. A la fecha, llevamos cerca de 2 mil 500 millones de pesos invertidos entre 2025 y 2026, o lo que vamos a invertir en 2026, pero en total son 20 mil millones de pesos que se van a invertir con el objetivo de que estos tres ríos queden saneados”.

Más adelante, Sheinbaum Pardo condenó la muerte de un inmigrante mexicano, quien falleció tras ser atropellado por un camión mientras huía de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, y reiteró que la migración “no debe criminalizarse”.

Al tiempo que aseguró que el gobierno mexicano brinda acompañamiento a la familia de la víctima e incorporará el caso a las acciones diplomáticas emprendidas por su administración.

Y al ser cuestionada sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que están revisando las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el miércoles en el tramo de la Línea Z, ubicado entre las comunidades de Nizanda y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, el percance ferroviario involucró a dos unidades articuladas del tren de carga, integrada por dos carros cada una; sin embargo, Sheinbaum Pardo negó un descarrilamiento.

“Más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente, ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones”, dijo.

LeBarón con derecho a buscar gubernatura

Durante su conferencia matutina, aseguró que Julián LeBarón tiene derecho a contender por un cargo de elección popular, luego de que confirmó que buscará la candidatura al gobierno de Chihuahua en 2027 de la mano del nuevo partido político Somos México.

La mandataria fue cuestionada sobre la decisión de LeBarón, quien fue crítico del Gobierno Federal anterior y recientemente anunció que descartó la vía independiente para competir por la gubernatura.