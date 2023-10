Confía López Obrador haber cumplido con los compromisos

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ha cumplido con los compromisos adquiridos con el pueblo, dando pie así a la continuidad de un gobierno justo y democrático.

En este sentido, López Obrador subrayó: “(…) estoy haciendo cosas a las que no me comprometí, muchísimas más, y me siento muy orgulloso”.

En su tradicional conferencia de prensa, destacó dos importantes acciones. En la primera, su contribución a que cambiara la mentalidad del pueblo mexicano: “(…) con la revolución de las conciencias, porque ahora nuestro pueblo está más consciente que nunca, el pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo, con menos analfabetismo político que lo que sucede en otros países del mundo. En eso me siento muy orgulloso, junto con millones de mexicanos que hemos llevado a cabo esta transformación”.

La segunda —reafirmó— es que a pesar de la pandemia se redujo la pobreza y la desigualdad en México. “Esto no lo habían logrado los gobiernos anteriores. Por eso ya me puedo ir tranquilo”, concluyó.