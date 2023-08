Confía Monreal en que no habrá manipulación

Ricardo Monreal confió en que no habrá manipulación en las encuestas de Morena para definir al aspirante que asumirá la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“Yo tengo confianza en que no haya manipulación; en que las cuatro encuestas espejo sean vigilantes de la principal y que lo que surja de las encuestas sea el reflejo de la opinión de la sociedad”, declaró.

En conferencia de prensa en Acapulco, Guerrero, el doctor indicó que su renuncia a la casa encuestadora que le correspondía fue un gesto de generosidad, pues ninguna de las propuestas de Marcelo Ebrard fue seleccionada.

En este sentido, detalló que las cuatro empresas que fueron seleccionadas fueron las que propusieron Claudia Sheinbaum, Manuel Velasco, Adán Augusto López y el propio Monreal, por lo que decidió ceder la que le correspondía a Marcelo Ebrard.

Subrayó que esta decisión busca evitar un conflicto al interior del movimiento, pues sin la representación de Ebrard habría problemas, “era importante ceder, cooperar y no conflictuar”, señaló.

Explicó que con ello busca que no haya quejas por parte de ningún aspirante, así como darle legitimidad al proceso interno. El único que no tiene casa encuestadora es él, pero aclaró que no se quejará.