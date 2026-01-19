Confían en que PVEM y PT van a “jalar” con Morena

Los partidos Verde y del Trabajo tienen que “jalar” con Morena en la reforma electoral para poder ir juntos en las elecciones de 2027, advirtió el senador morenista, Félix Salgado Macedonio.

El legislador dijo que, en Guerrero, “buscamos que haya coalición Morena, PT, Verde, pero hay que tomar definiciones muy claras en cuanto a la reforma de la ley electoral”. Señaló que aunque “no hay acuerdos todavía, pueden salir los consensos”.

“Ahorita estamos hablando del Verde, que no quiere jalar con la reforma electoral; tiene que jalar, va a jalar con Morena en el 2027, si no se la pierden”, consideró.

Salgado Macedonio defendió la postura de la presidenta Sheinbaum respecto a que se debe modificar el esquema de representación proporcional.

“¿Qué dice la mayoría del pueblo? No a la lista de plurinominales. Son muchos. ¿Qué alegan los contras? La representación proporcional. ¡Órale! La representación proporcional. Pero vean ustedes, el pueblo que nos está oyendo, no es proporcional la representación actual. Imagínense, son 300 diputados de los 300 distritos que hay en el país, que se llaman uninominales. Y 200 plurinominales están muy disparatados, es una grosería”, recalcó.

“Aquí es como la canción del elefante. Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. Y como veían que resistía, fueron a traer otro elefante. Ahora ya son 200 elefantes. Entonces, una representación proporcional es de un 10 % o un 20. Si son 300, más 30, o si es el 40 %. Pero andan en el 70 %. Están muy sobrerrepresentados los plurinominales. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y gastan mucho dinero”.

Además, el legislador señaló que no se justifica el gasto oneroso que representan los partidos políticos.

Félix Salgado aclaró que no es necesario que disminuya el número de partidos políticos con registro, porque México es una democracia.