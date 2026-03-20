Confían que PT y PVEM sostengan apoyo a Plan B

El coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confía en que el PT y el PVEM sostengan el apoyo al Plan B que expresaron sus dirigencias el fin de semana pasado.

“Tengo confianza en que la expresión pública expresada el domingo, de los tres partidos, se sostenga en el momento de la votación en el Senado”, comentó previo a la sesión ordinaria en San Lázaro.

Sin embargo, como sucedió con la primera propuesta de reforma electoral que fue desechada, dijo que los aliados de Morena decidirán al final si votan a favor o no.

“Los tres hicieron fe de que estarían juntos, yo estuve como testigo, y también el coordinador de la mayoría del Senado, y firmamos como testigos; sin embargo, ellos son los que tienen la última decisión, todos los legisladores son libres de ejercer su derecho como su conciencia se los dicte”, expresó.

Coordinador del PT reconoce desacuerdos

El coordinador parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, reconoció que existen “puntos de vista diferentes” entre el PT y Morena con respecto de la iniciativa presidencial en materia electoral, denominada Plan B.

Sostuvo que la reforma, tal y como está redactada en su apartado sobre revocación de mandato, genera riesgos de inestabilidad.

“No hay inconformidad, lo que hay es un punto de vista diferente, y ese punto de vista diferente está en que para nosotros empatar la elección de la revocación de mandato con la elección tiene dos problemas: Uno, que nos parece un problema de Estado, porque pones la posibilidad de que la presidencia de la República pueda ser de tres años, entonces, ¿el día que inicia su mandato se inicia la campaña para sacarlo en los tres años? O sea, ese es el riesgo, te genera inestabilidad, y más en esta circunstancia que tenemos ahorita de carácter internacional”, explicó.

La segunda cosa que les preocupa, puntualizó, es que meter a la presidenta en la boleta electoral, sí implica que haya campaña a favor del partido en el poder (Morena).

Reginaldo Sandoval dijo que pese a los puntos de vista diferentes, la dirigencia del PT sostuvo que la determinación inmediata quedará a cargo de las y los senadores de la república.

El coordinador del PAN, José Elías Lixa, afirmó que la nueva iniciativa de reforma en materia electoral de la presidenta generará más costos que ahorros, porque aumentarían el número de regidores en más de mil municipios, si se aprueba con la redacción con la que fue presentada.

El proyecto del Ejecutivo establece que los municipios deberán tener un máximo de 17 regidores, pero solo se aplicaría a 56 municipios del país, que son los que tiene más de ese número de integrantes.

Por el contrario, la iniciativa pone un tope mínimo de nueve regidores, y en el país, mil 089 municipios, en 16 entidades, tienen un número menor, por lo que estarían obligados a aumentar su plantilla de regidores.