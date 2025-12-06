Confianza del consumidor registra un fuerte retroceso

La percepción general de las familias sobre su situación económica y la del país registró un fuerte retroceso en noviembre, ligando tres meses a la baja, revelan datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico).

El Indicador de Confianza del Consumidor reportó una disminución mensual de 1.6 unidades en el penúltimo mes de 2025, su mayor caída desde diciembre de 2021, para ubicarse en los 44.24 puntos con base en cifras ajustadas por estacionalidad, su menor nivel desde diciembre de 2022.

Los cinco componentes que integran el indicador reportaron resultados negativos. Los mayores retrocesos mensuales se observaron en los componentes que evalúan la situación económica presente y futura del país, -2.3 y -2.4 unidades respectivamente.

Mientras el que evalúa la situación económica presente del hogar respecto al que tenía hace 12 meses retrocedió -0.9 puntos y el que evalúa la situación futura disminuyó -1.0.