Confianza en el país se mantiene baja: CEESP

A pesar del repunte de la mayoría de los indicadores económicos, los niveles de confianza se mantienen cautelosos en el país debido a la incertidumbre que generan factores internos y externos, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Entre esos factores están la inseguridad y el debilitamiento del Estado de derecho, así como la preocupación por la decisión reciente de Estados Unidos de realizar revisiones anuales al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de aquí a 2036, en lugar de extenderlo por 16 años más.

“Por lo anterior, los niveles de confianza empresarial y de los consumidores, aunque se recuperan marginalmente, aún no están en terreno positivo. Esto sin duda, puede propiciar un entorno de débil inversión que inhiba un crecimiento económico mayor y de manera sostenida”, expuso en su análisis semanal.

Del repunte de los indicadores, señaló que en realidad es un efecto estadístico, porque la base de comparación anual fue reducida.