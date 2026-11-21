Al confirmar su aprehensión en la Ciudad de México, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo detalló que Roxana Lili Campos Miranda, exalcaldesa de Solidaridad —hoy Playa del Carmen— enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades en tres licitaciones públicas para contratar servicios de lavado de vehículos municipales, que habrían ocasionado un perjuicio superior a 62 millones de pesos.

La institución confirmó esta mañana que la orden de aprehensión fue cumplimentada anoche en la Ciudad de México, mediante un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con las investigaciones, entre 2022 y 2024, durante la administración de Campos Miranda, fueron otorgados de manera indebida tres contratos a un particular para realizar el lavado especializado de unidades de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Como parte de los datos de la investigación, señaló que el parque vehicular de esa dependencia estaba integrado por 123 unidades, mientras que la empresa reportaba hasta 865 lavados en un solo mes, sin días de descanso, aunque únicamente contaba con 15 trabajadores.