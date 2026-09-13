Confirma FGJ en Álvaro Obregón dos muertos

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) comunicó que hasta el momento se tiene registro de dos personas fallecidas y 14 lesionadas, tras la explosión registrada la noche del viernes en la alcaldía Álvaro Obregón.

La FGJ aseguró que tras el estallido personal ministerial y pericial de la dependencia trabaja desde entonces para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, personal especializado en incendios y explosiones, instalaciones de gas, ingeniería y arquitectura se encuentran realizando los estudios correspondientes.

Además, personal de Atención a Víctimas brinda acompañamiento a los afectados y a sus familias.

La noche del viernes se registró una explosión por presunta acumulación de gas en un inmueble en la colonia Minas de Cristo.