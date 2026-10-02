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NacionalNación

Confirma Jorge Romero alianza en Nuevo León

Octubre 02 del 2026

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que se conformará una alianza política en Nuevo León rumbo a las elecciones de 2027, tras acudir al Segundo Informe de Gobierno del alcalde priista de Monterrey, Adrián de la Garza Santos.

“Se va a armar, se los puedo asegurar”, declaró Romero al término del evento realizado en el escenario GNP de Pabellón M. El panista sostuvo que el proyecto podría involucrar a más fuerzas políticas.

Romero confirmó que mantiene conversaciones con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y señaló como antecedente la coalición que permitió a De la Garza regresar a la alcaldía de Monterrey en las elecciones de 2024.

El informe reunió a figuras nacionales de ambos partidos. Entre los asistentes estuvieron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón; la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez; los panistas Ricardo Anaya, Santiago Creel, Kenia López Rabadán y Margarita Zavala, además de Alejandro Moreno.

Fox también se pronunció por mantener una alianza electoral en la entidad.

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