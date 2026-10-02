Confirma Jorge Romero alianza en Nuevo León

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que se conformará una alianza política en Nuevo León rumbo a las elecciones de 2027, tras acudir al Segundo Informe de Gobierno del alcalde priista de Monterrey, Adrián de la Garza Santos.

“Se va a armar, se los puedo asegurar”, declaró Romero al término del evento realizado en el escenario GNP de Pabellón M. El panista sostuvo que el proyecto podría involucrar a más fuerzas políticas.

Romero confirmó que mantiene conversaciones con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y señaló como antecedente la coalición que permitió a De la Garza regresar a la alcaldía de Monterrey en las elecciones de 2024.

El informe reunió a figuras nacionales de ambos partidos. Entre los asistentes estuvieron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón; la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez; los panistas Ricardo Anaya, Santiago Creel, Kenia López Rabadán y Margarita Zavala, además de Alejandro Moreno.

Fox también se pronunció por mantener una alianza electoral en la entidad.