Confirma muerte de la periodista Roxana Guzmán

La reportera y propietaria del portal de noticias web Pulso Informativo Nanchiteco, Roxana Guzmán Ramírez -la cual había sido privada de la libertad por un grupo armado el pasado dos de junio en el sur de Veracruz-, fue asesinada por sus captores.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que restos hallados como parte de sus diligencias ministeriales dieron positivo y confirmaron que se trataba de la comunicadora.

“Se estableció que los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista, hecho que fortalece la investigación y las acciones emprendidas para el esclarecimiento de estos sucesos”.

Previamente se conoció que habían sido localizados restos humanos en un rancho del sur de Veracruz, donde agentes ministeriales ejecutaron un cateo.

La fiscalía informó que como resultado de las investigaciones ministeriales, de gabinete y de los actos de inteligencia, se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión otorgadas por la autoridad judicial, en contra de presuntos responsables del delito de homicidio doloso calificado.

Fueron cumplimentadas las órdenes de aprehensión en contra de Javier Iván “N”, alias “Delta 1”; José del Carmen “N”, alias “Delta 7” y Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o “El Pelón”, por su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima, y más adelante en complicidad con Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”, en el homicidio de la comunicadora.

También fueron aprehendidos Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, quienes, de acuerdo con lo establecido dentro de la investigación ministerial, presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo.