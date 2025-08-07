Confirma Nissan traslado de su planta a Aguascalientes

El corporativo Nissan respondió a la misiva del gobierno de Morelos sobre la petición de mantener su planta en esta entidad y, de acuerdo con la gobernadora Margarita González Saravia, la transnacional mantiene su decisión de trasladar su planta al estado de Aguascalientes.

Al concluir la instalación del Consejo de Paz y Justicia Cívica del Estado de Morelos, la gobernadora afirmó que ya tiene identificadas algunas empresas que pueden generar inversiones en Morelos, como Amazon, para fortalecer la industria fílmica en la entidad. De lo que se trata, afirmó, es buscar nuevas economías para el estado en coordinación con el Gobierno de México.

El martes la gobernadora y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunciaron el Foro “Ciencia y Tecnología para la Sociedad 2025” (STS Forum, por sus siglas en inglés) en su edición para México, América Latina y el Caribe, los próximos 4 y 5 de diciembre.

Morelos referente nacional

La mandataria estatal subrayó que este espacio internacional impulsará el diálogo, la cooperación científica y el intercambio de conocimientos en temas estratégicos.

Recordó que Morelos cuenta con más de 40 centros de investigación, universidades e institutos de alto nivel que han colocado al estado como un referente nacional e internacional en desarrollo científico.