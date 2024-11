Confirma Ricardo Monreal viaje en helicóptero privado

Luego de que el martes se filtró en redes sociales un video en donde se ve al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, abordar un helicóptero para trasladarse presuntamente desde San Lázaro, el legislador guinda lo confirmó y dijo: “a lo mejor me van a ver seguido”.

En el corto de poco más de un minuto, se ve a Monreal abordar la aeronave con matrícula N104EC, acompañado del diputado Pedro Haces Barba, otros colaboradores y un niño.

“Sí es cierto. Yo desde que era gobernador y después, de vez en cuando uso vehículos así, de tipo privado, lo he hecho desde hace muchos años y lo sigo haciendo cuando hay emergencias, urgencias”, comentó.

También aseguró que los helicópteros privados no son pagados con recursos de la Cámara de Diputados o con cargo al erario, sino que se trata de invitaciones que le hacen para transportarlo.

“No es a cargo del erario, no es a cargo de la Cámara, son vehículos que me hacen favor de solicitarme que los acompañe o que en alguna decisión importante que tenga los acompañe. No fue dentro de la oficina, no fue en sesión y fue simplemente el uso de un transporte privado en los que lo hago con frecuencia; a lo mejor me van a ver seguido, nunca me ha gustado ocultar, no soy hipócrita. A veces uso ese tipo de aeronaves”, dijo.

Solicita austeridad al INE

El coordinador morenista también se refirió al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la elección de ministros, magistrados y jueces en 2025, y apoyo la propuesta de sus compañeros de bancada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y Arturo Ávila, quienes ayer solicitaron que el Instituto reduzca a la mitad dicho gasto.

Monreal aseguró que el presupuesto solicitado por INE, de 13 mil millones de pesos, solo para organizar la elección del próximo año, no va en concordancia con la política de austeridad del gobierno federal.

“Créanles a los diputados de la mayoría, porque estamos decididos a actuar en congruencia con la austeridad”, aseguró.

Viajes en aeronaves privadas

El diputado Federico Döring (PAN) recordó que en 2021, la entonces secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Paola Galico Félix, renunció al cargo cuando se hizo público un viaje en avión privado que realizó a Guatemala, y que la jefa de Gobierno en ese entonces, Claudia Sheinbaum, aceptó de inmediato “para hacer respetar los principios de austeridad”.